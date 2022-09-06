В Канаде нашли тело одного из обвиняемых в убийстве 10 человек

Правоохранительные органы обнаружили тело одного из двух подозреваемых преступников, зарезавших 10 человек в канадской провинции Саскачеван.

Правоохранительные органы обнаружили тело одного из двух подозреваемых преступников, зарезавших 10 человек в канадской провинции Саскачеван.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на помощника комиссара национальной полиции Ронду Блэкмор.

По ее данным, тело 31-летнего Дэмьена Сандерсона обнаружили в поселении коренных народов Канады Джеймс-Смит-Кри-Нэйшн. Погибший был представителем одного из племен канадских индейцев, проживающих на этой территории. Блэкмор отметила, что на его теле были "видимые повреждения", которые, предположительно, "он не сам себе нанес".

Второго обвиняемого - 30-летнего брата погибшего преступника Майлза Сандерсона - до сих пор ищут. Известно, что у него было криминальное прошлое. Полиция предполагает, что он ранен и может обратиться за медицинской помощью, при этом стражи порядка предупреждают, что преступник "очень опасен".