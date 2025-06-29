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В Канаде нашли древнейшие камни на Земле

В Канаде нашли древнейшие камни на Земле В Канаде нашли древнейшие камни на Земле
Другие страны
29 июня 2025 г. 04:18
В Канаде нашли древнейшие камни на Земле

Канадские ученые из Оттавского университета подтвердили рекордный возраст скальных образований в Зеленокаменном поясе Нуввуагиттук в провинции Квебек. Два метода радиоизотопного датирования показали одинаковый результат — 4,16 млрд лет, что делает эти породы древнейшими из известных на Земле.

Как передает Report, исследование опубликованы в научном журнале Science.

Открытие разрешило многолетние научные споры. Ранее возраст этих образований оценивали в диапазоне от 3,8 до 4,3 миллиарда лет. Новые данные подтвердили, что породы Нуввуагиттук старше знаменитого комплекса гнейсов Акаста (4 млрд лет) в северо-западной Канаде.

"Эти породы — настоящая капсула времени. Они позволяют заглянуть в эпоху, когда наша планета только формировалась из бурлящего океана магмы", — объяснил руководитель исследования Джонатан О'Нил.

Изучение древнейших пород дает ученым ключ к пониманию условий на молодой Земле, процессов формирования первых тектонических плит и возможных механизмов зарождения жизни.

Однако дальнейшие исследования столкнулись с неожиданным препятствием. Местная община инуитов временно запретила забор образцов после случаев вандализма и незаконной продажи фрагментов пород в интернете.

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