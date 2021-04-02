О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде находящиеся на карантине туристы пожаловались на ужасные условия и домогательства

В Канаде находящиеся на карантине туристы пожаловались на ужасные условия и домогательства Приехавшие в Канаду туристы пожаловались на ряд негативных факторов в карантинных отелях, где им было необходимо дожидаться отрицательного ПЦР-теста
Другие страны
2 апреля 2021 г. 06:35
В Канаде находящиеся на карантине туристы пожаловались на ужасные условия и домогательства

Приехавшие в Канаду туристы пожаловались на ряд негативных факторов в карантинных отелях, где им было необходимо дожидаться отрицательного ПЦР-теста.

Как передает Report со ссылкой на издание Daily Mail, согласно распоряжению премьер-министра Канады Джастина Трюдо, прибывающие в страну обязаны пройти трехдневный карантин в специальных отелях за свой счет.

Некоторые путешественники заявили, что подвергались домогательствам во время изоляции. Так, остановившаяся в Монреале женщина рассказала, как посреди ночи к ней в номер зашел неизвестный мужчина и попытался ее изнасиловать. Она раскритиковала реакцию службы безопасности, которая пришла к ней в комнату спустя 20 минут после происшествия.

Женщина добавила, что в произошедшем обвиняет правительство — по ее словам, оно не обеспечило ее безопасность, даже когда она подчинялась их правилам.

Также многие туристы отмечали проблемы с питанием гостиницах. Людям приносили еду с задержкой, нередко остывшую или испорченную. "Это было похоже на тюрьму", — поделился впечатлениями постоялец.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
Минуло 5 лет со дня апрельской победы Азербайджанской армии
2 апреля 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял Сельджука Байрактара
1 апреля 2021 г. 19:35
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
Главы МИД Азербайджана и России провели двустороннюю встречу в Москве 
1 апреля 2021 г. 19:31
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
Захарова: МИД России даст оценку сотрудничеству с Азербайджаном
1 апреля 2021 г. 18:49
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
На освобожденных территориях создаются новые военные прокуратуры
1 апреля 2021 г. 18:40
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
Байрактар намерен провести в Баку крупнейший в мире фестиваль воздушных технологий
1 апреля 2021 г. 15:36
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
Инфекционист: Пожилые люди в Азербайджане заражаются коронавирусом на поминках
1 апреля 2021 г. 13:44
Из Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
ФотоИз Китая в Азербайджан доставлена партия вакцины от коронавируса
1 апреля 2021 г. 13:27
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
Президент: Постконфликтная ситуация в целом развивается позитивно
1 апреля 2021 г. 12:39
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя Правительства России
1 апреля 2021 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi