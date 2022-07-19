В Канаде начали сбор средств на Bayrarktar для ВСУ ко Дню независимости Украины

В Канаде начали собирать средства для покупки БПЛА Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Беспилотник планируют передать ко Дню независимости Украины.

В Канаде начали собирать средства для покупки БПЛА Bayraktar для Вооруженных сил Украины. Беспилотник планируют передать ко Дню независимости Украины.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, со ссылкой на платформу U help Ukraine, где идет сбор средств.

"Наши союзники со всего мира в Литве, Украине и Польше собрали миллионы долларов с помощью массовых сборов средств, чтобы обеспечить и провести закупку известного дрона Bayraktar. Пора канадцам активизироваться и сделать то же самое", - говорится в заявлении инициаторов сбора.

Волонтеры планируют собрать на приобретение БПЛА 5,4 млн долларов.

"С помощью украинско-канадской общины и всех, кто поддерживает борьбу Украины, мы сможем способствовать реальным физическим изменениям и помочь нашим героям вернуться домой. Каждый доллар имеет значение для освобождения Украины", - говорится в заявлении.