В Канаде начали расследование происшествия с батискафом "Титан"

Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия на батискафе "Титан".

Совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия на батискафе "Титан".

Как передает Report , об этом сообщает на официальном сайте ведомства.

"Совет по безопасности на транспорте Канады начинает расследование происшествия со смертельным исходом с участием ходящего под канадским флагом судна Polar Prince и частного подводного аппарата "Титан", - подчеркивается в заявлении.

Подчеркивается, что группа следователей отправляется в Сент-Джонс, провинция Ньюфаундленд и Лабрадор, чтобы собрать информацию, провести опросы и оценить происшествие.

"В ближайшие дни мы будем координировать нашу деятельность с другими заинтересованными ведомствами", - добавили в пресс-службе Совета.

Напомним, что OceanGate Expeditions 19 июня (18 июня в 22:13 по бакинскому времени) потеряла связь с аппаратом "Титан", предназначенным для доставки туристов к месту гибели "Титаника". На борту батискафа находились пять человек - президент и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш, французский акванавт Поль-Анри Наржоле, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежала компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, проживавший в Великобритании, и его сын - студент университета Стратклайда в Глазго Сулейман.

Вечером 22 июня по московскому времени были найдены обломки батискафа, береговая охрана США подтвердила гибель экипажа.