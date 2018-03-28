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    В Канаде мужчина выстрелил в полицейского и умер

    О состоянии раненого полицейского пока не сообщается

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке канадского города Калгари. Он ранил полицейского и забаррикадировался в гараже.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, позже его нашли мертвым.

    Полиция не раскрывает деталей преступления, однако известно, что вооруженный преступник пытался силой отнять ключи от машины у жильца частного дома. На вызов прибыла полиция.

    Мужчина открыл стрельбу по стражам порядка. О состоянии раненого полицейского пока не сообщается.

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