В Канаде мужчина выстрелил в полицейского и умер

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу на северо-востоке канадского города Калгари. Он ранил полицейского и забаррикадировался в гараже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, позже его нашли мертвым.

Полиция не раскрывает деталей преступления, однако известно, что вооруженный преступник пытался силой отнять ключи от машины у жильца частного дома. На вызов прибыла полиция.

Мужчина открыл стрельбу по стражам порядка. О состоянии раненого полицейского пока не сообщается.