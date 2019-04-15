​В Канаде мужчина устроил стрельбу в церкви

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа, когда 25-летний мужчина вошел в помещение и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован. Полиция задержала стрелка. Его имя не раскрывается.

По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного.