В Канаде мужчина устроил стрельбу по бездомным, есть жертвы

В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным.

В канадской провинции Британская Колумбия неизвестный мужчина устроил массовую стрельбу по бездомным.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что массовая стрельба произошла утром в городке Лэнгли недалеко от Ванкувера. Местные власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Представитель Королевской конной полиции Канады заявил, что в результате стрельбы есть несколько жертв. Однако не уточнил, сколько человек было ранено, а сколько погибло. По его словам, жертвами стали бездомные, и по мнению полицию, нападение было целенаправленным.

Подозреваемый был описан как белый мужчина в комбинезоне и камуфляжной футболке. На данный момент его задержали.