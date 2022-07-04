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В Канаде мужчина открыл огонь из пневматики по прохожим

В Канаде мужчина открыл огонь из пневматики по прохожим Пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой из пневматического оружия в канадском городе Викториявилль (провинция Квебек).
Другие страны
4 июля 2022 г. 07:00
В Канаде мужчина открыл огонь из пневматики по прохожим

Пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой из пневматического оружия в канадском городе Викториявилль (провинция Квебек).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV, ссылаясь на полицию.

Согласно данным правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. В результате инцидента ранения получили пять человек, их жизни вне опасности.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали стрелка. Он находится под стражей. Ожидается, что в понедельник он предстанет перед судом. Какое наказание может грозить задержанному, не сообщается.

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