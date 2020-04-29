В Канаде коронавирусом заболели более 50 тыс человек

Число случаев зараженных коронавирусом в Канаде превысило 50 тысяч, за сутки выявлены 1 348 инфицированных.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По последним данным, в Канаде выявлены 50 373 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 2 904. Наибольшее число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио - 25 757 и 15 728 соответственно.

Днем ранее, сообщалось о 49 025 зараженных и 2 766 скончавшихся.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,9 миллиона случаев заражения, свыше 202 тысяч человек скончались.