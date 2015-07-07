 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В Канаде к тушению лесных пожаров привлечена армия

    Из-за пожаров уже эвакуированы около 13 тыс. человек

    Баку.7 Июля. REPORT.AZ/ Власти Канады привлекли более тысячи военнослужащих к тушению лесных пожаров в провинции Саскачеван на юго-западе страны.

    Как передает Report, из-за пожаров уже эвакуированы около 13 тыс. человек, так как пламя вплотную подобралось к нескольким населенным пунктам.

    Причиной распространения пожаров специалисты считают необычайно сухую погоду и высокую температуру воздуха, установившуюся на западе страны в этом году.

    Пожары бушуют также в провинции Британская Колумбия, а крупнейший город региона Ванкувер окутан дымом и смогом.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi