​В Канаде к тушению лесных пожаров привлечена армия

Баку.7 Июля. REPORT.AZ/ Власти Канады привлекли более тысячи военнослужащих к тушению лесных пожаров в провинции Саскачеван на юго-западе страны.

Как передает Report, из-за пожаров уже эвакуированы около 13 тыс. человек, так как пламя вплотную подобралось к нескольким населенным пунктам.

Причиной распространения пожаров специалисты считают необычайно сухую погоду и высокую температуру воздуха, установившуюся на западе страны в этом году.

Пожары бушуют также в провинции Британская Колумбия, а крупнейший город региона Ванкувер окутан дымом и смогом.