В Канаде извинились за представление к высшей награде экс-члена дивизии СС "Галичина"

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения в связи с тем, что в 1987 году бывший служащий дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Питер Саварин был представлен к высшей гражданской награде страны - ордену Канады.

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения в связи с тем, что в 1987 году бывший служащий дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Питер Саварин был представлен к высшей гражданской награде страны - ордену Канады.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, Саварин был экс-ректором Университета Альберты и членом Всемирного конгресса свободных украинцев (World Congress of Free Ukrainians).

Его номинировали "за продвижение мультикультурализма", но награду не вручили, так как он умер в 2017 году. Телеканал также отмечает, что, согласно информации ряда еврейских организаций, Саварин служил в дивизии СС "Галичина".

Орден Канады учрежден в 1967 году. Им могут награждаться как граждане Канады, так и иностранцы.

Напомним, что в местном отделении одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" призвали Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках.