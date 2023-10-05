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В Канаде извинились за представление к высшей награде экс-члена дивизии СС "Галичина"

В Канаде извинились за представление к высшей награде экс-члена дивизии СС "Галичина" Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения в связи с тем, что в 1987 году бывший служащий дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Питер Саварин был представлен к высшей гражданской награде страны - ордену Канады.
Другие страны
5 октября 2023 г. 01:09
В Канаде извинились за представление к высшей награде экс-члена дивизии СС Галичина

Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес извинения в связи с тем, что в 1987 году бывший служащий дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Питер Саварин был представлен к высшей гражданской награде страны - ордену Канады.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, Саварин был экс-ректором Университета Альберты и членом Всемирного конгресса свободных украинцев (World Congress of Free Ukrainians).

Его номинировали "за продвижение мультикультурализма", но награду не вручили, так как он умер в 2017 году. Телеканал также отмечает, что, согласно информации ряда еврейских организаций, Саварин служил в дивизии СС "Галичина".

Орден Канады учрежден в 1967 году. Им могут награждаться как граждане Канады, так и иностранцы.

Напомним, что в местном отделении одной из наиболее известных и старейших еврейских общественных организаций "Бней-Брит" призвали Канаду раскрыть больше данных о нацистских преступниках.

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