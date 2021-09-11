О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Канаде из-за урагана "Ларри" около 60 тысяч потребителей остались без света

В Канаде из-за урагана "Ларри" около 60 тысяч потребителей остались без света Около 60 тыс потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри".
Другие страны
11 сентября 2021 г. 20:58
В Канаде из-за урагана Ларри около 60 тысяч потребителей остались без света

Около 60 тыс потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, в ночь с пятницы на субботу скорость ветра в пределах урагана местами достигала 50,5 м/с. Утром в субботу она снизилась уже до 17-22 м/с. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций. С некоторых домов сорвало крыши. Часть автомобильных дорог в настоящее время закрыты для движения из-за подтоплений.

О пострадавших не сообщается.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kanadada qasırğa səbəbindən 60 min insan elektriksiz qalıb

Самое важное

В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились 2 372 человека
11 сентября 2021 г. 18:26
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
В Азербайджане изменены дни школьных каникул
11 сентября 2021 г. 13:07
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
Арестован старший сержант, обвиняемый в доведении до самоубийства солдата
10 сентября 2021 г. 18:06
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
В отношении журналиста Махира Хаттаба избрана мера пресечения в виде ареста
10 сентября 2021 г. 16:09
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
Экс-начальник госслужбы: Абульфас Гараев обо всем знал 
10 сентября 2021 г. 12:44
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
Посол США: У Азербайджана огромный потенциал в области солнечной и ветроэнергетики
10 сентября 2021 г. 11:40
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi