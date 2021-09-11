В Канаде из-за урагана "Ларри" около 60 тысяч потребителей остались без света

Около 60 тыс потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри".

Около 60 тыс потребителей остались без энергоснабжения на восточном побережье канадского острова Ньюфаундленд из-за урагана "Ларри".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал CBC.

По данным Национального метеобюро Канады, в ночь с пятницы на субботу скорость ветра в пределах урагана местами достигала 50,5 м/с. Утром в субботу она снизилась уже до 17-22 м/с. Порывами ветра были повалены сотни деревьев, дорожных знаков и рекламных конструкций. С некоторых домов сорвало крыши. Часть автомобильных дорог в настоящее время закрыты для движения из-за подтоплений.

О пострадавших не сообщается.