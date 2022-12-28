В Канаде из-за снегопадов света лишились 1,2 млн потребителей

В общей сложности почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые обрушились на восточные провинции Канады с 23 по 25 декабря.
Как передает
По информации, больше всего от непогоды пострадали жители провинции Квебек, где света лишились 670 тыс. потребителей, свыше 42 тыс. из них остаются без электроснабжения.
В провинции Онтарио уже восстановлена подача энергии в 430 тыс. домохозяйств, еще 20 тыс. ожидают подключения в ближайшее время. В Нью-Брансуике из-за снегопадов без света остались 70 тыс. потребителей, подача электроэнергии уже почти полностью восстановлена.