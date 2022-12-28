В Канаде из-за снегопадов света лишились 1,2 млн потребителей

В общей сложности почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые обрушились на восточные провинции Канады с 23 по 25 декабря.

В общей сложности почти 1,2 млн потребителей электроэнергии остались без света из-за ледяных дождей и сильных снегопадов, которые обрушились на восточные провинции Канады с 23 по 25 декабря.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CTV, до сих пор обрывы на сетях электропередачи полностью не восстановлены.

По информации, больше всего от непогоды пострадали жители провинции Квебек, где света лишились 670 тыс. потребителей, свыше 42 тыс. из них остаются без электроснабжения.

В провинции Онтарио уже восстановлена подача энергии в 430 тыс. домохозяйств, еще 20 тыс. ожидают подключения в ближайшее время. В Нью-Брансуике из-за снегопадов без света остались 70 тыс. потребителей, подача электроэнергии уже почти полностью восстановлена.