В Канаде из-за непогоды два человека погибли, 200 тысяч домов остались без света

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Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Канаде в провинции Онтарио в результате грозы с сильными порывами ветра погибли два человека, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В городе Миссиссога при падении дерева погиб мужчина, еще один был госпитализирован.

Второй погибший из города Гамильтон пытался убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач.

Кроме того, около 200 тыс. домов остались без света.

Также сообщается, что из-за разгула стихии Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона остановил работу.