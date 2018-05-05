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    В Канаде из-за непогоды два человека погибли, 200 тысяч домов остались без света

    Международный аэропорт Торонто приостановил работу© Reuters

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ В Канаде в провинции Онтарио в результате грозы с сильными порывами ветра погибли два человека, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    В городе Миссиссога при падении дерева погиб мужчина, еще один был госпитализирован.

    Второй погибший из города Гамильтон пытался убрать с проезжей части упавший провод линии электропередач.

    Кроме того, около 200 тыс. домов остались без света.

    Также сообщается, что из-за разгула стихии Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона остановил работу.

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