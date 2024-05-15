О нас

В Канаде из-за лесного пожара эвакуировали 6 тыс. человек

В Канаде из-за лесного пожара эвакуировали 6 тыс. человек В канадской провинции Альберта из-за сильного лесного пожара 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.
Другие страны
15 мая 2024 г. 04:39
В Канаде из-за лесного пожара эвакуировали 6 тыс. человек

В канадской провинции Альберта из-за сильного лесного пожара 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC.

Предписания об обязательной эвакуации получили жители муниципалитета Вуд Баффало, в том числе жители нескольких районов города Форт-Макмюррей. Этот населенный пункт сильно пострадал от лесных пожаров в 2016 году. Тогда огнем были уничтожены более 3,2 тыс. строений, в ходе эвакуации погибли два человека. Площадь нынешнего пожара уже превышает 10 тыс. га.

По данным канадского Межведомственного центра по ситуации с лесными пожарами, в стране уже зафиксировано около 90 очагов лесных пожаров, 12 из них классифицируются как "вышедшие из-под контроля". Больше всего лесных пожаров отмечено в Альберте и Британской Колумбии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой
Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой
15 мая 2024 г. 03:48
NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ
NYT: США и Европа пока не договорились об условиях использования замороженных активов РФ
15 мая 2024 г. 03:24
WSJ: США работают над предложением о новых поставках Израилю оружия на сумму $1 млрд
WSJ: США работают над предложением о новых поставках Израилю оружия на сумму $1 млрд
15 мая 2024 г. 02:56
В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу
В США заявили, что вскоре начнут использовать временный пирс для передачи помощи в Газу
15 мая 2024 г. 02:20
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X
Пентагон: Госдеп одобрил продажу Румынии ракет AIM-9X
15 мая 2024 г. 00:48
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,6
15 мая 2024 г. 00:24
СМИ: Британия и США нанесли четыре новых удара по аэропорту в Эль-Ходейде в Йемене
СМИ: Британия и США нанесли четыре новых удара по аэропорту в Эль-Ходейде в Йемене
15 мая 2024 г. 00:09
США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы
США намерены втрое увеличить производство своей самой большой неядерной бомбы
14 мая 2024 г. 23:47
СМИ: Помощник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию и Израиль
СМИ: Помощник Байдена по нацбезопасности отправляется в Саудовскую Аравию и Израиль
14 мая 2024 г. 23:18
США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закон об иноагентах
США фундаментально пересмотрят отношения с Грузией в случае принятия закон об иноагентах
14 мая 2024 г. 22:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi