В Канаде из-за лесного пожара эвакуировали 6 тыс. человек

В канадской провинции Альберта из-за сильного лесного пожара 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

В канадской провинции Альберта из-за сильного лесного пожара 6 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CBC.

Предписания об обязательной эвакуации получили жители муниципалитета Вуд Баффало, в том числе жители нескольких районов города Форт-Макмюррей. Этот населенный пункт сильно пострадал от лесных пожаров в 2016 году. Тогда огнем были уничтожены более 3,2 тыс. строений, в ходе эвакуации погибли два человека. Площадь нынешнего пожара уже превышает 10 тыс. га.

По данным канадского Межведомственного центра по ситуации с лесными пожарами, в стране уже зафиксировано около 90 очагов лесных пожаров, 12 из них классифицируются как "вышедшие из-под контроля". Больше всего лесных пожаров отмечено в Альберте и Британской Колумбии.