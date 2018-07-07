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    В Канаде из-за анормальной жары погибли 54 человека за неделю

    Около 60% из тех, кто умер от жары в Монреале, - одинокие мужчины, которые жили в многоэтажках и не имели кондиционера в квартире

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Из-за аномальной жары в провинции Квебек на востоке Канады за семь дней погибли 54 человека, сообщает Report со ссылкой на CBC.

    Больше всего людей (28) погибло в Монреале. Многие из погибших были старше 65 лет и имели "физические или психические проблемы со здоровьем".

    Около 60% из тех, кто умер от жары в Монреале, - одинокие мужчины, которые жили в многоэтажках и не имели кондиционера в квартире.

    Температура в Квебеке на этой неделе поднималась до 34°C.

    5 июля машины скорой помощи выезжали на 1 тыс. 378 вызовов, что на 30% выше нормы. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие два дня температура будет на уровне 29°C.

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