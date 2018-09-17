В Канаде грузовой состав сошел с рельсов

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате схода с рельсов грузового состава с топливом в центральной провинции Манитоба.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел вечером в субботу в удаленной местности на севере региона. По не установленной пока причине с рельсов сошли три локомотива и несколько первых вагонов состава. В головном локомотиве придавило двух машинистов, один из них погиб до оказания первой помощи, второго спасатели отправили на вертолете в больницу города Томпсон, который находится в 145 км от места аварии. Его состояние оценивается как тяжелое.

Состав из трех локомотивов и 27 вагонов принадлежит компании Arctic Gateway Group и перевозил топливо. По предварительной информации, утечки горючего из цистерн не произошло. На место аварии уже прибыли представители компании и специалисты, которые будут устанавливать причины схода состава с рельсов.