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В Канаде двух человек задержали за угрозы премьер-министру Трюдо и мусульманам

​В Канаде двух человек задержали за угрозы премьер-министру Трюдо и му

Канадская полиция задержала двух жителей провинции Квебек в связи с распространяемыми ими угрозами в адрес премьер-министра Канады Джастина Трюдо и мусульманской общины страны. 

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал СTV.

По данным полиции, мужчины, в частности, распространяли в социальных сетях призывы к убийству Трюдо и мусульман. Сообщается также, что задержанных подозревают в связях с канадской ультраправой организацией Storm Alliance. В ближайшее время мужчины предстанут перед судом, но точных сроков начала разбирательства не разглашается.

Других подробностей не сообщается.

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