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В Канаде два человека погибли в результате стрельбы

В Канаде два человека погибли в результате стрельбы Два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 15:49
В Канаде два человека погибли в результате стрельбы

Два человека погибли и еще один пострадал в результате стрельбы в столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на правоохранительные органы.

"Двое мужчин убиты и еще один серьезно ранен в результате стрельбы на строительной площадке на юге Эдмонтона", - говорится в сообщении телеканала.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тела двух мужчин в возрасте 49 и 57 лет. Еще один мужчина в возрасте 51 года получили серьезное ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По данным телеканала, один из погибших - владелец местной строительной компании, который имел тесные связи с пенджабским сообществом.

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