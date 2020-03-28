​В Канаде число жертв COVID-19 достигло 53 человек

Число случаев заражения COVID-19 в Канаде достигло 4,6 тысячи, 53 человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, в настоящий момент в стране зарегистрировано 4 689 случаев заражения COVID-19. Самое большое число заражений зафиксировано в провинциях Квебек и Онтарио – 2 021 и 993 соответственно. Количество зафиксированных смертельных случаев, связанных с коронавирусом, за сутки возросло на 14.

Ранее сообщалось о 4 018 случаях заболевания и 39 летальных исходах.