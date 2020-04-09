​В Канаде число заразившихся COVID-19 достигло 18 433 человек

Число заболевших новым коронавирусом в Канаде достигло 18,4 тысячи, количество летальных исходов возросло до 401.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило правительство Канады.

В общей сложности тесты на коронавирус были проведены 359 269 людям, коронавирус подтвердился у 18 433.

Ранее сообщалось, что количество зараженных коронавирусом в стране достигло 17,8 тысячи, скончались 380 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 1 353 361, за все время скончались 79 235 человек.