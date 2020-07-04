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В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс.

В Канаде число зараженных коронавирусом превысило 100 тыс. Излечились в общей сложности свыше 68,6 тысячи человек
Другие страны
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4 июля 2020 г. 17:25

Количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде превысило 105 тысяч.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Минздрав страны.

По последним данным, число инфицированных составляет 105 091 человек, скончались 8 663 пациентов с COVID-19. Наибольшее количество случаев зафиксировано в провинциях Квебек (55 682) и Онтарио (35 535).

Излечились в общей сложности свыше 68,6 тысячи человек.

С начала эпидемии в стране были проведены более 2,88 миллиона тестов на COVID-19.

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