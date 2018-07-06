В Канаде число погибших от жары увеличилось до 50 человек

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Число погибших от сильной жары в канадской провинции Квебек увеличилось до 50 человек.

Как сообщает Report, об этом сообщает издание Montreal Gazette со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Ранее сообщалось о 33 погибших.

Министр здравоохранения провинции Квебек Люси Чарлбуа подтвердила в пятницу, что число жертв возросло до 50.

По данным издания, в пятницу утром министерство по охране окружающей среды Канады отменило предупреждение о жаре и шторме для города Монреаля, где погибли 28 человек.

"Уровень опасности остается высоким, несмотря на снижение уровня влажности", — заявил представитель службы оказания экстренной помощи Канады Стефан Оверхофф.