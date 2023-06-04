В Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

Четверо детей погибли в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки.
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Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия в местечке Портнёф-Сюр-Мер в регионе Кот-Нор, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде.
Согласно информации, сильное течение унесло пятерых человек, включая четверых детей и 30-летнего мужчину. Впоследствии спасатели обнаружили и доставили в больницу детей без сознания, где была констатирована их смерть.
Поиски мужчины продолжаются.