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В Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

В Канаде четверо детей погибли во время рыбалки Четверо детей погибли в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки.
Другие страны
4 июня 2023 г. 03:20
В Канаде четверо детей погибли во время рыбалки

Четверо детей погибли в канадской провинции Квебек после того, как их унесло водой во время рыбалки.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел на реке Святого Лаврентия в местечке Портнёф-Сюр-Мер в регионе Кот-Нор, когда группа из 11 человек ловила рыбу, находясь в воде.

Согласно информации, сильное течение унесло пятерых человек, включая четверых детей и 30-летнего мужчину. Впоследствии спасатели обнаружили и доставили в больницу детей без сознания, где была констатирована их смерть.

Поиски мужчины продолжаются.

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