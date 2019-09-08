В Канаде более 300 тысяч человек остались без света из-за урагана "Дориан"

Свыше 300 тысяч абонентов остались без электричества в провинции Новая Шотландия на юго-востоке Канады из-за урагана "Дориан", приблизившегося к побережью страны.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает канадский телеканал Global News.

Как сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC, "Дориан" ослаб до пост-тропического шторма приблизительно в 19.00 по местному времени, когда достиг портового города Галифакс.

По данным Global News, без света остались абоненты, которых снабжает электроэнергией электросеть Nova Scotia Power. Отмечается, что 14 тысяч домов и предприятий также остались без электричества в провинции Нью-Брунсвик.