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В Канаде более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров

В Канаде более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров Свыше 20 тыс. жителей провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.
Другие страны
29 мая 2025 г. 20:00
В Канаде более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров

Свыше 20 тыс. жителей провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, больше всего разгул стихии затронул Манитобу, где приказы на обязательную эвакуацию получили 17 тыс. человек, в том числе 6 тыс. жителей города Флин-Флон и его окрестностей. В Альберте и Саскачеване вынужденно свои дома уже покинули более 5 тыс. человек.

Людей эвакуируют в том числе воздушным транспортом в большие города, такие как Виннипег (Манитоба) и Саскатун (Саскачеван).

О жертвах и разрушениях информации не поступало.

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