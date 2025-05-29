В Канаде более 20 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров

Свыше 20 тыс. жителей провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Свыше 20 тыс. жителей провинций Альберта, Манитоба и Саскачеван были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CTV.

По его данным, больше всего разгул стихии затронул Манитобу, где приказы на обязательную эвакуацию получили 17 тыс. человек, в том числе 6 тыс. жителей города Флин-Флон и его окрестностей. В Альберте и Саскачеване вынужденно свои дома уже покинули более 5 тыс. человек.

Людей эвакуируют в том числе воздушным транспортом в большие города, такие как Виннипег (Манитоба) и Саскатун (Саскачеван).

О жертвах и разрушениях информации не поступало.