СМИ: в Канаде более 12 тысяч человек эвакуировали из-за весеннего паводка

Более 12 тысяч человек эвакуировано в провинциях Квебек, Онтарио и Нью-Брансуик на востоке Канады из-за затоплений, вызванных разливами рек, как передает Report сообщает местный телеканал CTV.

"В общей сложности 6704 жилых домов затоплены в Квебеке, в то время как 3483 окружены водой. Более 10000 человек были вынуждены покинуть свои дома", - сообщает телеканал.

Кроме того, телеканал также сообщил, что около 1600 человек оставили свои дома в Онтарио и 433 в Нью-Брансуике.

По информации телеканала, около 2500 солдат по-прежнему находятся в пострадавших провинциях.