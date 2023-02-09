В Канаде автобус врезался в детский сад, есть погибшие

Городской автобус врезался в детский сад в Лавале, пригороде канадского Монреаля.

Городской автобус врезался в детский сад в Лавале, пригороде канадского Монреаля.

Как передает Report со ссылкой на CTV News, на место происшествия прибыли девять машин скорой помощи. Как минимум восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одним из них был ребенок.

Первоначально сообщалось, что все пострадавшие были детьми, но эта информация не подтвердилась. Как стало известно позже, двое детей скончались в больнице.

Виновник инцидента, 51-летний водитель автобуса, был задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются, полиция начала расследование.

Законодательное собрание провинции Квебек начало заседание с минуты молчания в связи с произошедшим.