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В Канаде автобус врезался в детский сад, есть погибшие

В Канаде автобус врезался в детский сад, есть погибшие Городской автобус врезался в детский сад в Лавале, пригороде канадского Монреаля.
Другие страны
9 февраля 2023 г. 06:51
В Канаде автобус врезался в детский сад, есть погибшие

Городской автобус врезался в детский сад в Лавале, пригороде канадского Монреаля.

Как передает Report со ссылкой на CTV News, на место происшествия прибыли девять машин скорой помощи. Как минимум восемь пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии. Одним из них был ребенок.

Первоначально сообщалось, что все пострадавшие были детьми, но эта информация не подтвердилась. Как стало известно позже, двое детей скончались в больнице.

Виновник инцидента, 51-летний водитель автобуса, был задержан. Обстоятельства произошедшего выясняются, полиция начала расследование.

Законодательное собрание провинции Квебек начало заседание с минуты молчания в связи с произошедшим.

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Версия на азербайджанском языке Monrealda avtobus uşaq bağçasına çırpılıb, ölənlər və yaralananlar var

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