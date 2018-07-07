В Канаде арестовали водителя грузовика, врезавшегося в автобус

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Полиция Канады арестовала и предъявила обвинения водителю грузовика, который в апреле врезался в автобус с хоккейной командой "Гумбольдт Бронкос", сообщает телеканал CTV News.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по данным телеканала, 29-летний выходец из Индии Джаскират Сидху обвиняется в причинении смерти 16 человек и телесных повреждениях еще 13 пострадавшим в результате опасного вождения.

"Мы просмотрели каждый аспект столкновения, включая скорость транспортных средств… Есть ряд элементов, которые дают основания для обвинения в опасном вождении", — цитирует издание представителя полиции Дерека Уильямса.

Как отмечается, максимальное наказание за опасное вождение, которое повлекло за собой смерть, может составлять до 14 лет тюремного заключения. Сидху предстанет перед судом на следующей неделе.

В апреле в канадской провинции Саскачеван грузовик столкнулся с автобусом, в котором находилось 28 человек, в частности хоккейная команда "Гумбольдт Бронкос", которая направлялась на игру. В результате ДТП погибли десять игроков и еще шесть человек, в том числе водитель автобуса, тренер, его ассистент, врач и два журналиста местного радио. Еще 13 человек получили ранения, один из пострадавших был парализован. Водитель грузовика не пострадал.