В Канаде 16 человек погибли по причине аномальной жары

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Не менее 16 человека погибли по причине аномальной жары, которая с прошлых выходных установилась в провинции Квебек (Канада). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 11 из 16 человек умерли в Монреале - крупнейшем городе провинции. В мегаполисе из-за жаркой погоды на 30% выросло число звонков в скорую помощь. Власти Квебека обратились к населению региона с просьбой со всей серьезностью отнестись к сложившейся ситуации и по возможности избегать перегрева на солнце.

В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, тогда по этой причине в городе погибли 106 человек.

Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придет в Восточную Канаду только в пятницу.