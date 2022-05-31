В кампусе университета в США произошла стрельба, есть погибшая и раненые

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы на территории университета в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), подозреваемый задержан.

Один человек погиб, еще двое получили ранения в результате стрельбы на территории университета в американском городе Новый Орлеан (штат Луизиана), подозреваемый задержан.

Как передает Report, об этом говорится в публикации правоохранительных органов в Twitter.

"Ведется расследование инцидента со стрельбой в кампусе Университета Ксавье. По предварительной информации, трое пострадавших с огнестрельными ранениями доставлены в местную больницу бригадой скорой помощи", - отмечают органы. Подозреваемый был задержан стражами порядка на месте происшествия.