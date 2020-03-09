​В Камеруне восемь человек погибли при нападении вооруженных людей

Восемь человек, в том числе четверо правоохранителей, погибли, несколько пострадали при нападении вооруженных людей в англоязычном Западном регионе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает государственная телерадиовещательная компания CRTV.

В юго-западной части Камеруна с преимущественно англоязычным населением действуют сепаратисты. В остальной части страны превалирует французский язык.

Телеканал отмечает, что вооруженные люди совершили нападение в субботу. По имеющимся данным, они прибыли на мотоциклах, при себе у них было оружие и боеприпасы.

"Восемь погибших, есть раненые – таков итог террористического нападения, которое было совершено вчера в субботу в районе Галим в департаменте Бамбуто в Западном регионе. В числе жертв два полицейских, две женщины-жандарма и четверо гражданских", - говорится в Twitter-аккаунте канала CRTVweb. После атаки нападавшие вернулись на свои базы, которые расположены в соседнем Северо-Западном регионе.