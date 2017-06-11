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Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Камеруне террористка-смертница атаковала военный лагерь.

Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

По данным, погибли и три человека, еще один получил ранения.

Военный лагерь, где произошел теракт, расположен в городе Колофата вблизи границы с Нигерией. Смертница, как предполагается, принадлежала к экстремистской группировке «Боко харам». Жертвами нападения стали три солдата, еще один был ранен.

Смертница - молодая женщина - погибла на месте.