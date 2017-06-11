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    В Камеруне террористка-смертница атаковала военный лагерь

    Погибли и три человека, еще один получил ранения© Courtesy İmage

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В Камеруне террористка-смертница атаковала военный лагерь.

    Как передает Report, об этом сoобщает Синьхуа.

    По данным, погибли и три человека, еще один получил ранения.

    Военный лагерь, где произошел теракт, расположен в городе Колофата вблизи границы с Нигерией. Смертница, как предполагается, принадлежала к экстремистской группировке «Боко харам». Жертвами нападения стали три солдата, еще один был ранен. 

    Смертница - молодая женщина - погибла на месте.

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