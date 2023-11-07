В Камеруне сепаратисты убили 25 человек

До 25 увеличилось число убитых во время нападения сепаратистов на деревню на юго-западе Камеруна.

До 25 увеличилось число убитых во время нападения сепаратистов на деревню на юго-западе Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом сообщили власти африканской страны.

"Погибли 19 мужчин, пять женщин и один ребенок", - цитирует правительство Камеруна агентство . Ранее власти сообщили о 20 убитых. Боевики напали на деревню Эгбекау в ночь на 6 ноября.

На западе Камеруна в течение нескольких лет действует сепаратистское подполье, которое добивается создания на основе англоязычных районов собственного государства. Основная часть 22-миллионного населения Камеруна говорит на французском языке, пятая часть использует английский язык, так как проживает на западных территориях, которые контролировала в колониальный период Британская империя.