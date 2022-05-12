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В Камеруне разбился самолет с 11 военнослужащими на борту

В Камеруне разбился самолет с 11 военнослужащими на борту Самолет с 11 членами экипажа врезался в лесной массив в Камеруне.
Другие страны
12 мая 2022 г. 04:43
В Камеруне разбился самолет с 11 военнослужащими на борту

Самолет с 11 членами экипажа врезался в лесной массив в Камеруне.

Как передает Report, в сообщении министерства транспорта говорится, что радиосвязь была прервана вскоре после вылета самолета из аэропорта Нсимален в полдень.

По предварительным данным, самолет с 11 военнослужащими на борту разбился в лесном массиве в районе Нанга-Эбоко, примерно, в 130 км к северу от столицы Камеруна Яунде.

Поисково-спасательные отряды уже направились в район крушения самолета. Власти призывают жителей региона оказать помощь в поисково-спасательных мероприятиях.

Стало известно, что самолет перевозил гуманитарную помощь.

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