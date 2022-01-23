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В Камеруне при взрыве в ночном клубе погибли 17 человек

В Камеруне при взрыве в ночном клубе погибли 17 человек В результате взрыва в ночном клубе в столице Камеруна Яунде погибло по меньшей мере 10 человек.
Другие страны
23 января 2022 г. 15:14
В Камеруне при взрыве в ночном клубе погибли 17 человек

В результате взрыва в ночном клубе в столице Камеруна Яунде погибло по меньшей мере 17 человек.

Как передает Report, в беседе с агентством "Анадолу" очевидцы сообщили, что мощный взрыв прогремел около 03:00 по местному времени в ночном клубе Livs в столичном районе Бастос.

Большое число людей сгорело заживо из-за вспыхнувшего пожара или погибло в результате образовавшейся давки.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинский центр Яунде и больницу Cefta d'Ekounou.

Пожарные локализировали очаги возгорания. Причины взрыва пока неизвестны.

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Версия на азербайджанском языке Kamerunda gecə klubunda partlayış baş verib, 17 nəfər ölüb

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