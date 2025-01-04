В Камеруне при нападении вооруженных кочевников погибли пять военных

При нападении вооруженной группы из народности фулани на юго-западе Камеруна были убиты пять военнослужащих страны, еще трое считаются пропавшими без вести.

При нападении вооруженной группы из народности фулани на юго-западе Камеруна были убиты пять военнослужащих страны, еще трое считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщил новостной портал Alwihda.

По данным портала, отряд фулани напал на армейский пост в районе города Аквая. Причина, по которой они атаковали военнослужащих, пока не установлена.

Отметим, что между фермерами и ведущими кочевой образ жизни фулани часто возникают споры по поводу доступа к воде и пастбищам, которые порой перерастают в вооруженные стычки. Власти Камеруна направляют в районы, где между общинами возникает напряженность, армейские подразделения, задача которых состоит в недопущении вооруженных конфликтов.