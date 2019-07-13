​В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек

Вооруженные сепаратисты похитили около 30 человек в пятницу в Северо-Западном регионе, одном из двух разрушенных войной англоязычных районов юга Камеруна.

Как передает Report со ссылкой на РИА “Новости”, об сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на очевидцев и местных жителей.

"Три транспортных автобуса выехали из Фундонга (город -ред.) в Баменду (город – ред.) и были остановлены в Бело (коммуна – ред.) вооруженными сепаратистами... Всем пассажирам было приказано сойти и отдать свои удостоверения личности. Их увели в леса в неизвестном направлении. Сейчас они (пассажиры – ред.) по-прежнему с ними", - заявил агентству водитель, который стал очевидцем инцидента.