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В Камеруне погибли 42 человека из-за оползня

В Камеруне погибли 42 человека из-за оползня

По крайней мере 42 человека погибли в результате вызванного проливными дождями и наводнением оползня на западе Камеруна, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Из грязевого потока и обломков строений извлекли тела 42 человек, среди них 26 детей", - сообщает Reuters.

Как отметил губернатор Западного региона Ава Фонка Августин, вызванный наводнением оползень произошел в селении Бамунгум. По его словам, разрушены более 20 домов.

Власти Камеруна направили в район бедствия спасателей и воинские подразделения для защиты и оказания помощи населению затронутых наводнением районов. Западный регион посетил министр децентрализации и местного управления Эланга Обам Жорж.

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