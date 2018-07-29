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    В Камеруне более 160 заключенных сбежали из тюрьмы

    Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Более 160 заключенных смогли сбежать из тюрьмы на северо-западе Камеруна в результате атаки группы сепаратистов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный новостной портал Camerounweb.

    По информации портала, серия нападений произошла в северо-западном и юго-западном регионах страны.

    Как сообщили источники портала, атаке подверглась главная тюрьма в коммуне Ндоп на северо-западе страны, в результате чего все заключенные (163 человека) смогли бежать.

    На юго-западе страны нападению подвергся пост сотрудников полиции. Никто не пострадал.

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