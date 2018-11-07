 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Камеруне 78 похищенных школьников освобождены из плена

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Камеруне освобождены из плена похищенные ранее боевиками 78 учащихся и водитель школы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, это учащиеся одной из школ города Баменда на северо-западе страны, в котором большинство населения англоязычное.

    Боевики все еще удерживают в заложниках одного учителя и директора школы.

    Отметим, что 5 ноября в Камеруне был похищен 81 человек. О том, кем совершено преступление, не заявляется. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi