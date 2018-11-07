В Камеруне 78 похищенных школьников освобождены из плена

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Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ В Камеруне освобождены из плена похищенные ранее боевиками 78 учащихся и водитель школы.
Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, это учащиеся одной из школ города Баменда на северо-западе страны, в котором большинство населения англоязычное.
Боевики все еще удерживают в заложниках одного учителя и директора школы.
Отметим, что 5 ноября в Камеруне был похищен 81 человек. О том, кем совершено преступление, не заявляется.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости