В Камбодже зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Камбодже.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, заболевание пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, диагностировано у прибывшего в Камбоджу гражданина Китая в городе Сиануквиль.

Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане - крупном торгово-промышленном центре КНР с населением более 11 млн человек. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.

Сейчас количество жертв пневмонии нового типа в Китае увеличилось до 80 человек. Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.