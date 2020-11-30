В Камбодже выявили первые случаи заражения COVID-19 на территории страны

Камбоджийские медики выявили первые случаи заражения коронавирусом на территории страны

Камбоджийские медики выявили первые случаи заражения коронавирусом на территории страны. Как сообщил в понедельник премьер-министр камбоджийского правительства Хун Сен, установлены первые 14 инфицированных, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Первые случаи инфицирования коронавирусом на территории Камбоджи были обнаружены в столице страны, Пномпене, и в северо-западной провинции Сиемреап. Сейчас в результате проведения в этих регионах за последние сутки 2 248 тестов на COVID-19 количество выявленных зараженных достигло 14", - приводит заявление главы правительства агентство Синьхуа. Хун Сен отметил, что все контактировавшие с инфицированными должны пройти 14-дневный карантин дома или в карантинных центрах.

Он уполномочил местные власти принимать немедленные меры для борьбы с распространением COVID-19 в стране.

Первый диагноз заражения новым коронавирусом был поставлен в Камбодже 27 января 60-летнему гражданину КНР, который прилетел вместе с родственниками из китайского города Ухань на камбоджийский приморский курорт Сиануквиль. За прошедший период в королевстве регистрировались только так называемые завозные случаи заражения коронавирусом, общее число которых достигло 323. Ни один из инфицированных не умер, 301 человек полностью выздоровел.