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    В Камбодже восемь человек погибли, выпив загрязненную воду

    В воде из канала, протекающего в деревне, предположительно, содержались пестициды

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Восемь человек скончались и более 100 госпитализированы в Камбодже после употребления загрязненной воды.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, случаи отравления зафиксированы с четверга в одной из деревень в провинции Кратьэх на востоке страны.

    "В воскресенье подтверждена гибель еще двоих человек в больницах Кратьэх и Пномпеня, общее число погибших выросло до восьми, число госпитализированных достигло 103", — заявил представитель полиции Ом Фай.

    По его словам, в воде из канала, протекающего в деревне, предположительно, содержались пестициды. Их могли использовать местные фермеры для защиты урожая.

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