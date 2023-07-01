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В Камбодже началась избирательная кампания перед парламентскими выборами

В Камбодже началась избирательная кампания перед парламентскими выборами Избирательная кампания официально стартовала в субботу в Камбодже перед предстоящими в конце июля всеобщими парламентскими выборами. По их итогам будет сформировано новое правительство королевства, которому предстоит руководить страной в следующие пять ле
Другие страны
1 июля 2023 г. 10:06
В Камбодже началась избирательная кампания перед парламентскими выборами

Избирательная кампания официально стартовала в субботу в Камбодже перед предстоящими в конце июля всеобщими парламентскими выборами. По их итогам будет сформировано новое правительство королевства, которому предстоит руководить страной в следующие пять лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в постановлении Национального избирательного комитета Камбоджи,

Избирательная кампания по выборам в Национальную ассамблею (нижнюю палату парламента) продолжится 21 день. В этот период все зарегистрированные для участия в выборах политические партии имеют право вести предвыборную агитацию, используя телевизионный эфир, радио, электронные и печатные СМИ, а также организовывая массовые мероприятия. Допущенные до участия в выборах партии бесплатно получили равное эфирное время на основных телеканалах и радиостанциях королевства.

Для участия в седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Национальную ассамблею зарегистрировались 18 политических партий. Среди наиболее заметных возглавляемая действующим премьер-министром страны Хун Сеном Народная партия Камбоджи, Национальный фронт за независимую, нейтральную, мирную и сотрудничающую Камбоджу, Кхмерская партия борьбы с бедностью, Камбоджийская национальная объединенная партия и Кхмерская партия экономического развития.

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