О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Калифорнии закончились места в моргах

В Калифорнии закончились места в моргах В Калифорнии на фоне вспышки коронавируса закончились места в моргах.
Другие страны
3 января 2021 г. 18:31
В Калифорнии закончились места в моргах

В Калифорнии на фоне вспышки коронавируса закончились места в моргах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает CTV News.

"Я работаю в похоронной индустрии 40 лет и никогда в жизни не думала, что однажды мне придется говорить семьям, что для их умерших родственников нет места", - рассказала владелец похоронного бюро в Лос-Анджелесе Магда Мальдонадо.

Собеседница телеканала отметила, сейчас сотрудникам приходится вывозить тела как минимум 30 раз в день - в шесть раз больше, чем обычно.

По словам исполнительного директора Калифорнийской ассоциации похоронных бюро, в штате замедлился весь процесс захоронения и кремации тел, включая бальзамирование и получение свидетельств о смерти. Раньше кремация занимала день или два, сейчас эта процедура может затянуться более чем на неделю.

По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в США коронавирусом заразились почти 300 тысяч человек, что стало рекордом с начала пандемии. Всего в стране выявили 20,4 миллиона инфицированных, скончались более 350 тысяч пациентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada koronavirusdan ölənlər üçün meyitxanalarda yerlər qalmayıb

Новости партнеров

Самое важное

Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
Видеокадры из села Йеникенд Зангиланского района
2 января 2021 г. 12:35
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
Видеокадры из села Ходжахан Губадлинского района
1 января 2021 г. 16:57
Президент обратился к народу
Президент обратился к народу
1 января 2021 г. 00:05
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
Сегодня День солидарности азербайджанцев мира
31 декабря 2020 г. 00:04
Видеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
ФотоВидеокадры из села Учунджю Агалы Зангиланского района
30 декабря 2020 г. 16:37
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
Президент Ильхам Алиев предоставил гражданство Азербайджана матерям трех шехидов
30 декабря 2020 г. 12:48
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
Блистательная победа, пандемия: чем еще запомнился 2020 год?
30 декабря 2020 г. 12:15
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
Осуществляемые в азербайджанской армии реформы будут продолжены
29 декабря 2020 г. 19:23
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанцев мира
29 декабря 2020 г. 18:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi