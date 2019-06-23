В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере американского штата Калифорния.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает Геологическая служба США (USGS). По ее данным, землетрясение было зафиксировано в 03:53 по времени UTC (06:53 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в пяти километрах к юго-западу от населенного пункта Петролия. Очаг залегал на глубине 9,5 километра. Сообщений о возможных жертвах и разрушениях не поступало.