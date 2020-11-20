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В Калифорнии ввели комендантский час из-за коронавируса

В Калифорнии ввели комендантский час из-за коронавируса Жители штата обязаны находиться дома
Другие страны
20 ноября 2020 г. 14:34
В Калифорнии ввели комендантский час из-за коронавируса

В американском штате Калифорния ввели комендантский час из-за участившихся случаев выявления коронавирусной инфекции. Как передает Report, об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом на своей странице в Twitter.

Отмечается, что жители штата обязаны находиться дома.

С 21 ноября с 22.00 до 05.00 в ряде калифорнийских округов будут запрещены любые виды деятельности, не имеющие стратегического значения, а также собрания граждан.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено 11 715 167 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 252 514 человек, выздоровели — 4 410 709.

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Версия на английском языке California imposes overnight curfew to curb COVID-19
Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada koronavirusa görə komendant saatı tətbiq edildi

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