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    В Калифорнии второй человек погиб в результате природного пожара

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Второй человек погиб в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

    "Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока. Джереми погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Пожалуйста, будьте мыслями с семьей Джереми, его коллегами и друзьями", — говорится в сообщении департамента в Twitter.

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