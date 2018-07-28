В Калифорнии второй человек погиб в результате природного пожара

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Второй человек погиб в результате природного пожара на границе американских штатов Калифорния и Орегон.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает департамент лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии.

"Выражаем наши глубочайшие соболезнования близким пожарного инспектора Джереми Стока. Джереми погиб, сражаясь с пожаром в округе Шаста. Пожалуйста, будьте мыслями с семьей Джереми, его коллегами и друзьями", — говорится в сообщении департамента в Twitter.